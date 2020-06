Bagheria, si ampliano gli orari di apertura di Villa San Cataldo

Si ampliano gli orari di apertura di Villa San Cataldo a Bagheria. Il settecentesco giardino sarà è visitabile tutti i giorni, compreso i festivi, il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 8, 14 e il martedì, giovedì e sabato dalle 8-20.

"Chiunque vorrà visitarlo - dicono dal Comune - ogni giorno, troverà il personale comunale ad attenderlo per ogni necessità. Costruita agli inizi del Settecento dalla famiglia dei principi Galletti di San Cataldo, la villa fu radicalmente trasformata alla fine dell’Ottocento, sia internamente che esteriormente, e decorata in stile neo gotico come oggi appare. Dell’originaria struttura settecentesca non resta che la chiesetta e l’ampio giardino all’italiana dove l’amministrazione nei prossimi mesi organizzerà diversi eventi al chiuso e all’aperto per valorizzare lo storico luogo e il magnifico giardino".