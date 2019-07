Bagheria, donna minaccia di lanciarsi dal tetto di un palazzo: salvata dalla polizia

Attimi di paura oggi in via Pirandello, a Bagheria, dove una donna è salita sul tetto di uno stabile e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. A scongiurare il peggio l'intervento della polizia.

Alcuni passati si sono accorti della presenza della donna, in bilico sul cornicione dello stabile, e hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivata una volante. Gli agenti, non potendo accedere al palazzo dove era la signora, sono entrati in quello adiacente e hanno raggiunto il terrazzo. Poi, scavalcando un muro alto circa due metri che divideva i due edifici e camminando sulle tegole, si sono avvicinati alla donna. Sono così riusciti ad afferrarla e portarla al sicuro.