"Sulle bancarelle senza autorizzazione", sequestrati 300 chili di frutta e verdura a Bagheria

Oltre trecento chili di frutta e verdura sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Bagheria. Si tratta di prodotti messi in vendita da ambulanti senza autorizzazione.

"Sin dal nostro primo insediamento abbiamo sollecitato il comando di polizia municipale a porre in essere ogni forza per contrastare l’abusivismo commerciale che purtroppo è sempre più dilagante. Chiediamo più rispetto per le attività che sono in regola - dice l’assessore alla Polizia municipale Maurizio Lo Galbo - è una garanzia di legalità, di prodotti certificati e controllati e di rispetto di chi paga le tasse e lavora duramente per farlo nel rispetto delle regole". La frutta e la verdura sequestrata sarà devoluta alla Casa dei Giovani e alla Caritas.

