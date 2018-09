Tragedia a Bagheria, donna muore investita dal treno Roma-Palermo

Tragedia alla stazione ferroviaria di Bagheria. Una donna di circa 70 anni è stata travolta da un treno in corsa ed è morta sul colpo. Il convoglio proveniva da Roma ed era diretto a Palermo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. L'ipotesi privilegiata è quella del suicidio e gli agenti stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Disagi per i viaggiatori: il traffico ferroviario è stato bloccato per ore sia in direzione Palermo sia verso Messina.

La lista dei treni cancellati

Palermo-Messina delle 16,27

Palermo-Agrigento delle 16,34

Palermo-Altavilla delle 16, 49

Palermo-Caltanissetta Xirbi delle 17,30

Palermo-Agrigento delle 17,35

Palermo-Sant'Agata delle 17,40

Gallery