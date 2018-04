Cambia la viabilità a Bagheria: istituito senso unico in via Città di Palermo

Partirà da lunedì 16 aprile l’istituzione a Bagheria di un nuovo senso unico che riguarderà un tratto di via Città di Palermo, tra le principali arterie viarie della città. Il tratto interessato è quello compreso tra via Ignazio Lanza di Trabia e Via Libertà (in direzione di quest’ultima) ed anche nella via Renato Guttuso e via Basile in tutta la loro estensione.

A stabilirlo l’ordinanza sindacale n.25/2017 con la quale l’amministrazione intende snellire il traffico cittadino e renderlo più sicuro per tutti i cittadini. "Il PUM, il piano urbano di mobilità, voluto dalla Giunta Cinque - si legge in una nota del Comune - suggerisce l’istituzione di rotatorie e anche la decisione che riguarda via Città di Palermo e le vie Guttuso e via Basile è volta a rendere più agevole la circolazione, sono infatti strade che costituiscono vie di accesso e di deflusso dello svincolo autostradale, percorse, giornalmente, da un notevole traffico di veicoli pesanti,che rende ulteriormente congestionato l'incrocio delle vie Guttuso,Città di Palermo e di via Libertà".

Oltre a via Città di Palermo verranno istituti i sensi unici di marcia in via E.Basile in direzione di via Del Fonditore; in via lgnazio Lanza Di Trabia in direzione di via Città di Palermo,nel tratto compreso tra la via F.Gioia e la via Mole. Nell’ordinanza si legge inoltre che l'assetto viario delle vie che incrociano i due assi principali e cioè la via Città di Palermo e la via Basile e parallele ad essi, rimane immutato ad eccezione dell'indicazione di segnale di "direzione obbligatoria" in corrispondenza degli sbocchi viari delle stesse a seconda delle loro direzioni di marcia istituite con l’ordinanza.