Bagheria, scoppia tubatura: disagi nell'erogazione dell'acqua

Disagi a Bagheria nell'erogazione dell'acqua per la rottura di una grossa tubatura sotto la circonvallazione, zona autostrada. A renderlo noto è il Comune, spiegando che potrebbero verificarsi disservizi in via papa Giovanni, zona Gesuiti, via Santa Marina e via Consolare e zone limitrofe. L'Amap, gestore del servizio idrico integrato in 35 Comuni della città metropolitana di Palermo, è intervenuta per sistemare il guasto.

