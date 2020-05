Bagheria, Amministrazione incontra responsabili di scuole paritarie, nidi e ludoteche

Un incontro rivolto ai gestori di tutte le scuole paritarie, gli sili nido, le ludoteche, i centri ricreativi per minori e associazioni che offrono servizi educativi e ricreativi per minori è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Bagheria su proposta dall'assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia guidato da Emanuele Tornatore. L'incontro si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 16:00 a villa San Cataldo.



Scopo della riunione - si legge in una nota del Comune di Bagheria - la presentazione delle linee guida per le attività ludico ricreative e centri estivi per bambini di età superiore ai 3 anni così come previsto dal DPCM 17 Maggio 2020. L’incontro sarà coordinato dall’Assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Tornatore. Al fine di contenere la diffusione del covid e rispettare le norme del distanziamento sociale, per intervenire è importante prenotarsi chiamando il 3400880058 o mandando una mail a direzione12@comune.bagheria.pa.it. La prenotazione è necessaria per garantire tutte le norme di sicurezza".



