Bagheria ritrova il giardino di Villa San Cataldo: festa doppia con il "cantastorie" Salvo Piparo

Riapre giovedì, dopo un lungo periodo di chiusura, il giardino di Villa San Cataldo a Bagheria. Un appuntamento doppio perchè per l'occasione l’attore Salvo Piparo intretterrà il pubblico con lo spettacolo dal titolo "Il racconto del Presepe".

“Vogliamo dare centralità al giardino di Villa San Cataldo e alla chiesetta sconsacrata, organizzare eventi, renderlo fruibile alle famiglie, un gioiello così non può e non deve restare chiuso, abbiamo già predisposto che due dipendenti siano presenti lì per garantire le visite", spiega il sindaco Filippo Maria Tripoli.

Il maestoso giardino settecentesco, ricco di fiori, piante, pini secolari e ampi viali adornati da storici pilastri e sedili e torri di vedetta, è stato oggetto di diversi lavori di ripristino e cura del verde con il coordinamento dell’assessore al Decoro e Verde Pubblico Massimo Cirano.

L’apertura avverrà alle 16,30 con un momento celebrativo cui parteciperà la Giunta insieme al sindaco Filippo Maria Tripoli. Lo spettacolo del cuntastorie palermitano, avrà inizio alle 17,30, ingresso sino a esaurimento posti.

Salvo Piparo, tingendosi, ironicamente e poeticamente, di molteplici caratterizzazioni racconterà il presepe e la sacra famiglia non staccandosi mai dalle tradizioni, narrando dei siciliani e delle loro case/presepe. Con lui un polistrumentista di eccezione, Michele Piccione, che ha scritto a quattro mani lo spettacolo.