"Bagheria: responsabilità della donna nelle istituzioni, impegno e competenza"

Si terrà venerdì 08 marzo alle ore 18:00, presso la sala principale del cinema Capitol di Bagheria, sito in via roma n. 08, il convegno avente come oggetto la responsabilità della donna nelle istituzioni, impegno e competenza. All'evento parteciperanno l' Architetto CASTELLI Cettina, la Dott.ssa MIRTO Anna MARIA, la Dott.ssa AIELLO Marcella, Antonella MILORO NASCA - Presidente UNITRE Bagheria Alessandra IANNI’ - Candidata Sindaco città di Bagheria.