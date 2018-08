Bagheria, in tre rapinano ufficio postale: bottino tremila euro

Una rapina è stata messa a segno nel pomeriggio di ieri all'ufficio postale in via Costanza D'Altavilla, a Bagheria. Tre giovani, che indossavano dei cappellini, hanno fatto irruzione nell'agenzia e hanno costretto il personale di turno a consegnare loro il denaro disponibile. Un raid compiuto in pochi minuti, davanti a clienti terrorizzati. Il bottino è di circa tremila euro. Una volta ottenuto il denaro, sono fuggiti. Sul posto la polizia, che conduce le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.