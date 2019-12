“Diamoci la zampa”: raccolta di mangime per cani e gatti a Bagheria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Natale bagherese pensa anche agli amici a 4 zampe. Si svolgerà sabato 14 (dalle ore 16.00 alle 20.00) e domenica 15 dicembre (dalle ore 10,00 alle 13.00 e 16.00 alle 20.00) , presso uno degli stand siti in piazza Butifar, l'iniziativa :“Diamoci la zampa”, organizzata dalle associazioni “Amici di Mafena”, che da anni si dedica alla cura e al recupero degli animali d’affezione e dall’associazione culturale “A pirriera & Baaria” con il patrocinio dell'assessorato al Randagismo coordinato da Brigida Alaimo.

L'iniziativa prevede la raccolta di mangime per cani e gatti che trovano ricovero nelle associazioni di volontariato.

All'evento, patrocinato dal comune di Bagheria, che si è sempre dimostrato sensibile alle problematiche di cani e gatti, parteciperà l'assessore Alaimo. Durante la manifestazione, sarà possibile, confrontarsi sulle tematiche di maggior rilievo che riguardano il randagismo, ed in particolare, la tutela degli animali d’affezione e quali sono i doveri del buon “padrone” quali la microchippatura e gli altri obblighi di legge. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla sterilizzazione e sull’importanza dell’adozione. Ci sarà anche un'esposizione di foto di animali che sono in attesa di un adozione.

Le associazioni di volontariato e l' amministrazione comunale invitano tutti i cittadini a portare del mangime o cibo in scatola per cani e gatti per dare un Natale dignitoso anche ai nostri amici a quattro zampe.