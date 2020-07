A Bagheria riapre il palazzetto "Carlo Alberto Dalla Chiesa Emanuela Setti Carraro”

Dopo il centro tecnico di canoa e canottaggio ”Vito Ales” di Piana degli Albanesi e la piscina coperta in contrada “Sant’Antonio” di Isnello, tra le strutture sportive dislocate nel territorio metropolitano riapre anche il Palazzetto dello Sport “Carlo Alberto Dalla Chiesa Emanuela Setti Carraro” di Bagheria. L'impianto è stato sanificato e sono state adottate le misure anti Covid-19.

Fino al 12 luglio presso il palazzetto si svolgerà lo stage di alto livello della nazionale italiana di badminton, promosso dalla Federazione italiana di badminton, che vedrà impegnati atleti e tecnici federali in allenamenti e corsi di formazione. "Tutti - precisa una nota - osserveranno un rigido protocollo per lo svolgimento in sicurezza dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal responsabile dell’ufficio Edilizia scolastica, turistico-sportiva e per le attività produttive".

La Nazionale è composta da 13 atleti sotto la supervisione del direttore tecnico Arturo Riuz Lopez e dello staff Federale, composto da due allenatori e preparatori atletici. Allo stage parteciperanno anche atleti siciliani.

Domani dalle 14 alle 16 è prevista la presenza del presidente Giovanni Malagò, accompagnato dal presidente del Coni Sicilia Sergio D’Antoni, per salutare il gruppo federale della Regione, dove saranno presenti, autorità istituzionali.

“La Città metropolitana da alcuni anni mette a disposizione delle realtà dei diversi Comuni impianti e strutture che promuovono lo sport e la attrattività del territorio metropolitano. Il presidente del Coni ha accolto l'invito a essere presente e sarà un piacere accogliere lui e la federazione di badminton ospiti della Città e del sindaco di Bagheria", ha detto il sindaco metropolitano Leoluca Orlando.



