Coronavirus, seconda vittima a Bagheria: morto un anziano di 73 anni

Il Coronavirus lo aveva colpito ai primi di marzo, ieri se l'è portato via. Seconda vittima a Bagheria dall'inizio dell'emergenza: si tratta di un 73enne. Non è il primo bagherese deceduto per Covid 19, già nei giorni scorsi era venuto a mancare un ospite di 72 anni della casa di cura di Villafrati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - si legge in una nota - a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino, in rappresentanza di tutto il Consiglio comunale abbracciano le famiglie delle vittime. Siamo vicini al dolore della famiglia ed esprimiamo sentite condoglianze – dice Tripoli – è dolorosissimo non poter abbracciare per l’ultima volta il proprio caro, dargli un ultimo saluto, accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Ancora di più, per questo, invito tutti i cittadini a rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del coronavirus".