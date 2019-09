Tragedia a Bagheria, ragazza di 27 anni muore nel sonno

Era andata a dormire in preda a un forte mal di testa. Poi non si è più svegliata. Tragedia a Bagheria: una ragazza di 27 anni, Rossella Scardina, è morta nel sonno nella notte. Le cause del decesso non sono ancora chiare. La notizia ha gettato nello sconforto la città, dove era assai conosciuta per il suo impegno sociale e politico.

Rossella Scardina lo scorso maggio si era infatti candidata alle elezioni comunali nelle file del lista civica “Sarà bellissima” sostenendo la candidatura a sindaco di Gino Di Stefano per impegnarsi seriamente a dare un contributo al cambiamento della cittadina.

Così Diventerà Bellissima, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha salutato la giovane: "Siamo costernati per avere appreso una notizia che ha molto colpito la nostra comunità politica e umana. E' appena prematuramente scomparsa Rossella Scardina, una giovane attivista di Bagheria candidata alle scorse elezioni comunali. La nostra vicinanza va alla famiglia, che la terra ti sia lieve". Decine i messaggi di cordoglio sui social. "Eri sempre solare, mi mancherai tanto", scrive un'amica. E ancora: "Non ci posso credere, te ne sei andata all'improvviso. Eri un personaggio, sempre allegra".