Perseguita l'ex moglie, la minaccia di morte e le ruba l'auto: 36enne arrestato a Bagheria

Non si rassegna alla fine del matrimonio e così inizia a perseguitare l'ormai ex moglie. La vita della donna diventa un incubo, con le giornate scandite da continue minacce. Fino all'intervento della polizia e all'arresto - per stalking, violazione di domicilio aggravata e minacce aggravate - dell'uomo. In manette un 36enne di origine campana ma domiciliato a Bagheria.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo ha agito con "profonda violenza. Non ha esitato a rivolgere alla donna ingiurie, minacce di morte e allusioni dal macabro contenuto". Comportamenti tanto opprimenti da gettare la consorte nel panico, facendole anche cambiare radicalmente le abitudini di vita.

L'uomo avrebbe anche raggiunto la ex sul posto di lavoro, minacciandola "di ritornare a casa per farle pagare il conto delle sue inaccettabili, pretese di libertà". In un altro episodio invece le avrebbe sottratto la vettura e avrebbe danneggiato alcuni locali di proprietà degli ex suoceri.

La donna, ormai stremata, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Gli agenti hanno raggiunto l’uomo, trovato in possesso di un tagliacarte particolarmente lungo e acuminato, e lo hanno arrestato.