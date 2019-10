Bagheria, manutenzione del verde pubblico in tutte le scuole comunali

Procedono a ritmo sostenuto le opere di manutenzione ordinaria sulle aree a verde pubblico delle scuole cittadine. Interventi che consistono nello specifico nel taglio dell’erba e nella pulizia di giardini e di tutte le zone verdi. Erano già partiti dai primi di luglio e sono ancora in corso i lavori di scerbatura e pulizia del verde presso diverse scuole cittadine.

Gli operai comunali del verde, coordinati dall’assessore Massimo Cirano in collaborazione con addetti di uno specifico progetto formativo del Centro Studi Aurora hanno pulito la scuola Puglisi, l’asilo nido di via Morana, di via Costantino, l’istituto comprensivo Cirincione, le scuole medie Ciro Scianna, e Carducci. Sono poi state pulite la scuola Girgenti dove ancora si devono ritirare i cumuli di residui di potature e verde da smaltire, così come alla scuola Guttuso.

E’ oggi in atto la pulizia della scuola Cotogni e da lunedì 7 ottobre verranno pulite le scuole Wojtyla, Scordato, la scuola Buttitta, la Bagnera e il Pirandello.