Bagheria aderisce ad "Alert System": sullo smartphone tutte le informazioni di pubblica utilità

Il Comune di Bagheria ha aderito al sistema nazionale di allerta “Alert System”. Ad annunciarlo il sindaco Filippo Maria Tripoli che spiega che l’iniziativa è finalizzata a migliorare la gestione del rapporto diretto e costante con la cittadinanza, tramite messaggi vocali su telefonia mobile e fissa. Attivo 24 h su 24, il servizio permette al Comune di inviare messaggi vocali e sms agli utenti iscritti per informarli su eventuali allerte meteo e norme di auto-protezione, chiusura di strade, segnalazioni di pericolo sul territorio comunale, interruzione di servizi pubblici e altre notizie mirate a ridurre rischi e disagi del cittadino.

Per usufruirne è sufficiente accedere al sito del Comune e procedere all’inserimento del proprio numero di telefono attraverso il link indicato in home page sull’apposita immagine:https://registrazione.alertsystem.it/bagheria

Alert System è un servizio di informazione telefonica per la tutela della popolazione in grado di comunicare telefonicamente contemporaneamente a tutti i cittadini o parte di essi, in tempo reale ed in completa autonomia e totale sicurezza, una serie di informazioni di pubblica utilità legate a diverse situazioni quali:

PROTEZIONE CIVILE (allerte meteo, avvisi rischio idrogeologico ed idraulico, eventuali inondazioni, frane, incendi, emergenze sanitarie, ecc.)

POLIZIA MUNICIPALE (eventuali interruzioni stradali, frane, smottamenti, allagamenti, corse podistiche, ciclistiche, rally, ecc…)

SERVIZI ESSENZIALI (eventuali interruzioni e/o guasti nell’erogazione dei servizi di acqua, gas ed energia elettrica)

ATTIVITA’ PROGRAMMATE (eventuali sanificazioni, disinfestazioni e derattizzazioni del territorio comunale).

TRASPORTI PUBBLICI E SOCIALI (eventuale comunicazione per quel che concerne interruzioni, variazioni di orari e date di disponibilità del servizio)

DISPACCI COMUNALI (eventuali informazioni per rendere i cittadini attivamente partecipi alla vita ed alle scelte del proprio comune). Una voce pre-registrata invierà il messaggio vocale direttamente al numero di telefono indicato. Il cittadino dunque per essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa, dovrà registrarsi compilando l’apposito modulo che si aprirà sull’icona “ALERT SYSTEM” presente sul sito web del Comune https://registrazione.alertsystem.it/bagheria Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune di Bagheria si potrà indicare l’indirizzo di ubicazione dell’immobile. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio di Protezione Civile al seguente numero:3400880079.