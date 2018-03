Bagheria, rubano il motore del condizionatore di un negozio: due arresti

E' di tre arresti per furto il bilancio di due operazioni condotte dalla polizia a Bagheria nelle ultime 24 ore. A finire in manette, nel primo caso, sono stati un 29enne di Misilmeri e un 24enne di Bagheria. I due, in pieno giorno e in una via centrale come corso Butera, avevano smontato l’unità esterna del condizionatore di un negozio e stavano per caricarla in auto quando una volante della polizia ha mandato in fumo i piani. Nel frattempo è intervenuto anche il titolare del negozio, che si era accorto della singolare sparizione.

Nel secondo caso, invece, la polizia ha arrestato un 45enne pregiudicato di Villabate. L'uomo è stato beccato mentre rubava limoni da un terreno lungo la statale “113”. Aveva già riempito quattro grossi contenitori, da 30 chili ciascuno quando è arrivato il proprietario del campo, che ha subito chiamato le forze dell'ordine.