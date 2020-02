Bagheria, le fiamme gialle in aiuto dei più poveri: alla Caritas abiti contraffatti

I finanzieri di Bagheria hanno devoluto in beneficenza circa un centinaio capi di abbigliamento sequestrati nel novembre 2017 nel corso di un servizio anti contraffazione. Si tratta soprattutto di tute per bambini (da zero a cinque anni). Gli abiti erano stati messi in vendita illecitamente in un negozio e sequestrati. Al termine delle indagini e dell’iter processuale, il tribunale di Termini Imerese ha emesso un decreto di confisca e ha disposto la donazione in favore di enti caritatevoli del territorio. La merce è stata donata alla Caritas di Bagheria. Il suo presidente Domenica Cinà ha ringraziato per il gesto di generosità.