Bagheria "capitale" del progetto Erasmus: docenti europei visitano Villa Butera

Alcuni docenti stranieri del progetto Erasmus "The effectiveness of learning trough sport and outdoor activities for sen students project KA" hanno fatto tappa a Bagheria. Sono stati ricevuti a Villa Butera dall'assessore ai Servizi a rete, Angelo Barone.

Il progetto "L’efficacia dell’apprendimento attraverso lo sport e le attività all’aperto" unisce sei scuole europee provenienti da Islanda, Turchia, Italia, Portogallo, Malta e Slovacchia, è rivolto soprattutto agli studenti disabili. A partecipare, per Bagheria, l’istituto Ignazio Buttitta rappresentato dal suo nuovo dirigente scolastico Giuseppe Carlino.

Attraverso questa partnership, scambiando le migliori pratiche, le scuole partner mirano ad aumentare e diversificare il numero di attività all'aperto nelle loro scuole. Il target del progetto sono gli insegnanti delle scuole partner e gli studenti dei paesi ospitanti.

"Siamo felici di accogliere nella nostra sede istituzionale i rappresentanti scolastici di 5 nazioni che stanno portando avanti un progetto di scambio che sarà di aiuto alla comunità scolastica – ha detto Barone – è un piacere ospitarli e attraverso queste visite poter promuovere anche la nostra città":