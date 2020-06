Bagheria, sigarette al bando in tutti gli uffici del Comune

Sigarette al bando negli uffici del Comune di Bagheria. Sebbene la norma sia già chiara, a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini-utenti, è stata approvata una delibera di Giunta, su proposta del segretario generale Daniela Amato, che rafforza il divieto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro comunali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.

Il divieto, ovviamente, non vale solo per i lavoratori dipendenti ma anche per tutti gli utenti che entreranno negli edifici comunali. Saranno i dirigenti ed i responsabili di posizione organizzativa delle varie direzioni ad individuare tra i dipendenti, i soggetti preposti ad accertare le violazioni ed elevare i relativi processi verbali. Veri e propri addetti alla sorveglianza ai quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo stabilito dalla legge 584/75 e di contestare le eventuali infrazioni.

Negli uffici del Comune verranno affissi nuovi cartelli con la scritta "vietato fumare", previsto anche un ufficio di coordinamento delle contravvenzioni presso la sede della polizia municipale, con compiti di coordinamento e controllo dell'attività di vigilanza e di comunicazione delle infrazioni rilevate al Prefetto.

Le linee guida, che dettano anche tutte le sanzioni pecunarie, prevedono laddove possibile delle "smoking areas", ovvero appositi spazi o locali dove sarà possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, vige il divieto assoluto di fumare. Il Comune ha ricevuto in dono da un maestro fabbro ferraio bagherese 10 porta cicche che verranno posizionati nelle zone dove si sosta più frequentemente per fumare.