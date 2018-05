Violenza sulle donne, a Bagheria il camper della polizia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani mattina, a partire dalle 9, il camper della polizia contro la violenza di genere, mezzo di trasporto e ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata “Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria.

La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca e ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a disposizione di chi ne richieda l’ausilio quale vittima di violenze. Gli operatori saranno, naturalmente, a disposizione per fornire anche semplici chiarimenti o suggerimenti sull’iter da seguire per denunciare violenze subite o di cui si è stati testimoni .