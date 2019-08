Santa Flavia, gettano l'ancora in tratti di mare riservati ai bagnanti: multati

Si sono avvicinati alla costa con le loro barche e hanno gettato l'ancora, senza però rispettare le distanze previste dalla legge. Cosi per cinque disportisti sono scattate multe salate. A coglierli sul fatto, nello specchio di mare tra Capo Zafferano e lo "scoglio della formica" a Santa Flavia, è stata la guardia costiera.

I controlli sono scattati nell'ambito dell'operazione “Mare Sicuro 2019”. I militari della guardia costiera di Porticello hanno contestato a quattro diportisti multe per un totale di mille euro "per aver effettuato la navigazione e per aver sostato con la propria unità nello specchio acqueo riservato alla balneazione" (La distanza è di 300 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco ndr). Alcuni avevano gettato l'ancora nel tratto di mare all’interno del Golfo di Capo Zafferano, proprio recentemente delimitato da boe rosse.

A un altro diportista invece, sono state contestate due sanzioni per un importo superiore a 1000 euro una per aver violato le prescrizioni contenute nell’ordinanza della guardia costiera di Porticello che disciplina le attività di avvicinamento allo "scoglio della Formica” e l’altra "per aver impiegato il proprio mezzo nautico in uso diverso rispetto a quello previsto".

Elevate anche tre multe per "aver sostato con l’autovettura in aree operative" senza autorizzazione.