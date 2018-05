Bagheria, avviate operazioni di bonifica amianto in alcune zone

A Bagheria - in alcune zone del territorio comunale - sono partite le operazioni di bonifica di amianto. Le squadre sono al lavoro su due primi interventi: nello specifico sono interessati i siti di via Sant’Isidoro Monte e contrada Lorenzo. Gli operatori della M.D. s.r.l., aggiudicataria del servizio, stanno liberando l’area da rifiuti illecitamente abbandonati, incluse lastre di eternit e tubi con rivestimenti in amianto.

Nei mesi scorsi si era intervenuto con la bonifica dall’amianto in contrada Serradifalco, in via Sant’Isidoro, in via Campanella e in via Dolce Impoverile. "Continuiamo a registrare abbandoni illeciti di rifiuti soprattutto nelle periferie – riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Atanasio – nei prossimi giorni entreranno in servizio gli ispettori ambientali che supporteranno gli agenti di polizia municipale durante i sopralluoghi e gli appostamenti".