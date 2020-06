Bagheria, ruba dentro un'auto parcheggiata in un condomino: arrestato un 43enne

Ruba dentro un'auto parcheggiata, ma viene individuato ed arrestato dalla polizia con un magro bottino: un portacarte di credito ed un profumo. E' finito così in manette Luciano De Salvo, 43enne pregiudicato palermitano, che la scorsa notte aveva fatto "visita" ad un condomino di via Libertà a Bagheria.

Decisive le chiamate di più persone al numero unico d'emergenza, che hanno segnalato la presenza dell'uomo nell'area condominiale, doando la possibilità agli agenti del commissariato Bagheria d'intervenire prontamente. L'arrivo della polizia ha evitato che De Salvo lasciasse dietro di sé una lunga scia di furti all’interno delle altre autovetture parcheggiate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando ha visto i poliziotti, il "topo d'auto" ha lanciato un cacciavite per terra ed ha tentato di allontanarsi velocemente tra le auto in fuga ma è stato raggiunto e bloccato. Gli effetti personali rubati, trovati dentro uno zaino, sono stati restituiti al proprietario. Per De Salvo è scattato l'arresto: il provvedimento è stato già convalidato dall’autorità giudiziaria.