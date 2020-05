Nuovo mercato ortofrutticolo a Bagheria: sarà il secondo più grande al coperto della Sicilia

Verrà proposto al consiglio comunale, lo schema del regolamento comunale per la gestione del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, approvato dalla giunta comunale con delibera numero 91 del 11 maggio 2020.

Il mercato si trova nel complesso immobiliare ex Sacos, e con 1.300 metri di superficie sarà il secondo più vasto mercato ortofrutticolo al coperto della Sicilia. "Si avvicina il momento dell’apertura della piattaforma di Bagheria spiegano dal Comune - che lo scorso 16 febbraio ha ricevuto la visita del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e dell'assessore Regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera. La presenza del ministro ha fornito l’occasione per discutere di sviluppo del territorio e presentare il progetto di realizzazione della struttura mercatale. Il regolamento, proposto dal Responsabile di posizione organizzativa della direzione IX, Maria Piazza, è composto da 23 articoli".

“La scelta del Comune di Bagheria di impegnarsi a favore del settore dell’ortofrutta e del settore agrumicolo è utile e produttiva - aveva affermato allora la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. -. In questa occasione, ringrazio anche gli imprenditori che costruiscono le condizioni per dare una possibilità importante di sviluppo al territorio perché sono convinta che l’agricoltura ha un futuro soprattutto se frutto di lavoro qualificato. Qui ci sono competenze, eccellenze e grande imprenditorialità che vogliamo sostenere sui mercati che sono molto aggressivi”

"Il regolamento predisposto dal Servizio Suap della Direzione IX, su indicazione dell'Amministrazione comunale - si legge in una nota del Comune - è stato redatto in osservanza delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli) e dal Decreto Ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli), ed è necessario al fine della futura apertura del nuovo mercato ortofrutticolo, una struttura che darà possibilità occupazionali a sei imprenditori locali, tanti quanti saranno gli stand che saranno messi a concorso. Il regolamento verrà ora proposto al consesso del Consiglio comunale per la relativa approvazione".