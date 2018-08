Bagheria, raid vandalico all'acquedotto: danneggiati mezzi Amap

Raid vandalico ai danni dell'Amap, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato in 35 Comuni dell'area metropolitana di Palermo. Ignoti, dopo aver tagliato la recinzione metallica, si sono introdotti nell'area dell'acquedotto di Bagheria in località Monte Consona e hanno danneggiato quattro vetture di proprietà dell'Amap e tre di una società di noleggio parcheggiate all'interno del piazzale. Indagini in corso.