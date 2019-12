VIDEO | Festa nella "casa della polizia", Babbo Natale e il questore danno regali ai bambini: "Non solo arresti"

"Viva Renato Cortese". E' la risposta dei piccoli alunni della scuola Nuccio-Verga dell'Albergheria che, accompagnati da agenti in divisa, hanno sfilato lungo corso Vittorio Emanuele per giungere in Questura. Ad attenderli doni, musica, dolcetti e magie. Presente anche Tina Montinaro