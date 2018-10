Dopo tre anni al via la ristrutturazione della palestra: Orlando all'Ascione

Dopo ben tre anni, via alla ristrutturazione della palestra dell'Ascione e il sindaco Orlando presenzia l'avvio ai lavori. "Scuola e palestra, sport e città camminano insieme. La scuola e lo sport, che hanno in comune la disciplina, servono alla città per trasformarla in una comunità, nel rispetto delle regole", commenta il primo cittadino. In un clima di festa, tra balli e canti dal sapore internazionale, il sindaco si sofferma sulla missione educativa della scuola "rendere diversi e uguali. La scuola è infatti un luogo fondamentale per far crescere la consapevolezza della diversità e dell'uguaglianza. Lo studio è un'occasione straordinaria per conoscere e trovare se stessi. È libertà, come la conoscenza è potere. La differenza tra un povero e un ricco è data proprio, come affermava Don Milani, dalla quantità di parole che essi conoscono e usano. La scuola, allora, serve ad assottigliare questo divario, rendendo diversi gli studenti ma al contempo uguali sul piano della conoscenza". Una scommessa da vincere, considerate anche "le concrete possibilità lavorative che un istituto tecnico-professionale offre ai propri studenti, chiamati a coniugare azione e nozione, conoscenza e azienda".

A fine primavera la chiusura del cantiere, stando alle previsioni dei tecnici del Comune e della ditta incaricata di eseguire i lavori che, subito dopo l'incontro con Orlando, hanno effettuato i primi sopralluoghi. Orgogliosa di questo importante traguardo la dirigente scolastica Sara Inguanta pensa già allo step successivo: "Ci auguriamo che si sblocchino al più presto i fondi stanziati per il completamento della palestra (spogliatoi, docce) e il rifacimento dei campi e degli impianti sportivi esistenti ma al momento impraticabili. I ragazzi, le loro famiglie e l'intero quartiere di Borgo Nuovo meritano la palestra che attendono da troppo tempo". Impegno condiviso dal sindaco che porta con sé solo una delle due parti che compongono la targa ricordo ricevuta in dono, lasciando l'altra all'Istituto: "Ognuno conserverà la propria metà per poi riunirle insieme a lavori ultimati".