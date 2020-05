Avviata campagna donazione "gofoundme" per infermieri radiologia di Villa Sofia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È partita oggi una campagna donazione a favore degli infermieri della Radiologia e Radiodiagnostica dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo per l'acquisto di dispositivi individuali indetta dal cantautore palermitano Riccardo Coraro per affrontare il perdurare dell'emergenza covid riguardo allo scarso approvigionamento negli ospedali palermitani di guanti monouso indispensabili per garantire la continuità assistenziale in sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti,già segnalato durante la settimana scorsa.

Di seguito il link per accedere e contribuire:

https://www.gofundme.com/f/musica-solidarieta-e-beneficenza?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet