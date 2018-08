Avvelena il figlio e tenta il suicidio, mamma e bimbo ricoverati

Tragedia sfiorata a Palermo. Una donna dello Sri Lanka e il suo bimbo di un anno sono ricoverati in ospedale per avere ingerito una grossa quantità di semi di oleandro che, se presi in grosse dosi, provocano la morte. I medici hanno somministrato l'antidoto e li monitorano costantemente.

Secondo quanto avrebbe detto la stessa donna alla polizia, si tratta di un tentativo di omicidio-suicidio. La donna dopo aver litigato con il marito, avrebbe messo nella minestrina del bambino una grossa quantità di semi. Vedendo che il piccolo non dava segni di vita avrebbe lei stessa ingerito la stessa sostanza. I sanitari del 118, dopo avere cercato nella banca dati, hanno trovato l'antidoto che era presso l'ospedale di Cefalù. Il piccolo è stato portato all'ospedale dei Bambini e si trova in Rianimazione.