Avirco dona al Provveditorato un defibrillatore, al Conca D’Oro la cerimonia di consegna

Piccole donazioni, semplici gesti di beneficenza che si sono concretizzati in un defibrillatore regalato al Provveditorato agli studi di Palermo. A trasformare le offerte elargite dai clienti del centro commerciale Conca D’Oro in un gesto reale di solidarietà è stata l’associazione di volontariato Avirco, impegnata nel campo della prevenzione di cardiopatie e insufficienze respiratorie. Il defibrillatore garantirà la sicurezza in occasione delle competizioni sportive dei campionati studenteschi. Presente alla cerimonia di consegna Giovanni Caramazza, coordinatore regionale di educazione fisica, che ha portato i saluti del Provveditore scolastico Marco Anello.

“Ringrazio Avirco per questa importante campagna di prevenzione - ha detto Caramazza - e tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione. Il defibrillatore verrà utilizzato da insegnanti regolarmente formati da corsi BLS-D”. “Ancora oggi il 70% delle scuole al livello nazionale non ha un defibrillatore per le emergenze – sottolinea Enrico Lezza, presidente Avirco – riceviamo continue richieste e gli aiuti che siamo riusciti a dare sono frutto esclusivo della sensibilità di chi dona. Ringraziamo il centro commerciale Conca D’Oro, il direttore Antonio Biagianti e la società di gestione Svicom per la sensibilità dimostrata verso queste tematiche e tutti coloro che ci sostengono”.