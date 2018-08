Motore in avaria, traghetto per Ustica torna a Palermo: ancora disagi per i passeggeri

Un'avaria ad un motore costringe il traghetto "Antonello da Messina", diretto ad Ustica, a fare dietrofront e tornare al porto di Palermo. L'imbarcazione della Caronte&Tourist era partita stamattina alle 9 con a bordo una novantina di passeggeri, auto e camion, ma durante la navigazione si è verificato il guasto.

Il comandante ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per raggiungere Ustica e fare manovra d'attracco con un solo motore. Il problema adesso è capire come verrà "coperta" la tratta, visto che la Caronte&Tourist non avrebbe al momento traghetti di riserva: il "Pietro Novelli" infatti è stato noleggiato alla Traghetti delle Isole; mentre la "Vesta" e la "Sibilla" sono ferme per lavori di manutenzione.

I collegamenti marittimi con le isole minori, questa estate, stanno diventando delle vere e proprie odissee. Con mezzi spesso soggetti a guasti e disagi non solo per i passeggeri, ma per le comunità che vivono nelle isole e il comparto turistico. Il presidente della Regione, Nello Musumeci ha disposto, con urgenza, un'indagine sui disservizi nei trasporti marittimi con le isole minori. La decisione è maturata dopo i disservizi registrati a Pantelleria e Lampedusa. Sotto la lente d'ingrandimento dei funzionari dell'assessorato alle Infrastrutture eventuali inosservanze contrattuali da parte delle compagnie che effettuano i collegamenti marittimi.