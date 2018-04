Autovelox "implacabili" in viale Regione e via dell'Olimpo: ritirate 10 patenti

Proseguono i controlli per la sicurezza stradale portati avanti da polizia stradale e municipale. Nella giornata di ieri sono stati effettuati una serie di controlli con il telelaser in viale Dell’Olimpo, viale Regione Siciliana carreggiata laterale in direzione Trapani, viale Regione Siciliana carreggiata laterale altezza via Maccionello in direzione Catania. "Beccati" dall'occhio elettronico 21 veicoli che procedevano oltre i limiti consentiti. Per dieci automobilisti è scattata la contestazione immediata con ritiro della patente.

Complessivamente sono state 40 le persone controllate e 30 le infrazioni accertate. Le più diffuse: l'uso del telefono, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida sotto l'effetto di alcolici o stupefacenti.

"La presenza congiunta di polizia stradale e polizia municipale e l'uso dinamico della postazione di sala operativa mobile - spiegano da via Dogali - ha consentito anche di verificare le coperture assicurative e di revisione di pullman e autobus usati per collegamenti di linea o trasporti turistici. Quattro le contestazioni elevate".

I primi mesi del 2018 hanno evidenziato, sul territorio nazionale, un aumento degli incidenti del 6.4%. Tra i fattori di rischio l'eccesso di velocità e la distrazione. I controlli congiunti iniziati durante le festività pasquali e proseguiti ieri, proseguiranno anche il 1 maggio.