Regione, vertice in Assessorato con gli autotrasportati: sciopero sospeso

Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori in programma per domani. La decisione è scattata dopo la riunione urgente di questa mattina della Consulta regionale dell’Autotrasporto in Assessorato e ulteriori trattative che si sono prolungate per tutta la giornata. “Abbiamo ben accolto tale orientamento e vogliamo quindi ringraziare il presidente dell’Aias Pippo Richichi e i suoi associati per il senso di responsabilità dimostrato in queste ore”, dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. La protesta era stata proclamata nei giorni scorsi contro il caro navi e le difficoltà sulla viabilità isolana.

“Lo sciopero è stato sospeso dopo che il Governo Musumeci - aggiunge Falcone - ha preso l’impegno a convocare per il prossimo mercoledì una nuova riunione della Consulta regionale, allargandola anche agli armatori. Saremo in prima linea - conclude l’assessore - per trovare delle soluzioni alternative alla soppressione della tratta navale Catania-Napoli, nonché per verificare eventuali percorsi per evitare l’aumento dei noli marittimi”.