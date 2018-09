Palermo-Messina, dopo due anni riapre il tratto Campofelice di Roccella-Castelbuono

Dopo due anni di lavori è stato riaperto al traffico il tratto dell'autostrada Palermo-Messina tra Campofelice di Roccella e Castelbuono (direzione Palermo) chiuso dal 2016 per consentire i lavori di messa in sicurezza. Lo stop alla circolazione era stato disposto dopo una violento temporale, che aveva causato seri danni. Lo rende noto il Cas, sottolineando che "conseguentemente è stato abolito il doppio senso di circolazione che era stato attivato nella carreggiata opposta per tutta la durata dei lavori".

Alla riapertura della tratta ha presenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, accompagnato dal consigliere di amministrazione del Cas Maurizio Siragusa.

"Era chiusa da due anni, oggi l'abbiamo riaperta. Sull’autostrada Messina-Palermo torna operativa la galleria Campofelice, bloccata a seguito di uno smottamento della carreggiata esterna in direzione Palermo - scrive l'assessore - . Con la riapertura di questa galleria sulla A20, ad eccezione fatta per il viadotto Ritiro, non vi sono più deviazioni. È un altro piccolo, ma concreto, risultato del governo Musumeci nella riqualificazione della rete autostradale della nostra Sicilia".