A29, percolato in strada: chiuso il tratto tra Partinico e Montelepre

L’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nel tardo pomeriggio di oggi è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Palermo, al fine di consentire le operazioni di pulizia del piano viabile di un tratto di autostrada in prossimità del chilometro 31. "Per cause in corso di accertamento - fanno sapere dagli uffici dell'Anas - una quantità di percolato da un mezzo adibito al trasporto di rifiuti è finita in strada. Sul posto presenti personale di Anas e dei vigili del fuoco. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza, il traffico in direzione Palermo è stato provvisoriamente deviato allo svincolo di Partinico, con rientro in autostrada allo svincolo di Montelepre". L'intervento è terminato intorno alle 20. Quindi la circolazione è stata ripristinata.

