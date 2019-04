Lavori all'impianto elettrico sulla Palermo-Mazara, corsia di sorpasso chiusa

Domani saranno ultimati gli interventi di ripristino degli impianti elettrici, danneggiati per il furto di cavi di rame, che alimentano i pannelli delle gallerie Sferracavallo e Isola delle Femmine lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

"Tra le 9,30 e le 16 spiega l'Anas - sarà pertanto necessario istituire un restringimento di carreggiata in direzione Palermo, con chiusura della corsia di sorpasso, dal km 3,300 al km 2,250".

Gli interventi, inizialmente previsti per la fine di marzo, erano stati rinviati a causa delle condizioni meteo non favorevoli. "Per prevenire l’azione criminale e il vandalismo sugli impianti stradali e autostradali - si legge in una nota - Anas ha in corso investimenti per 60 milioni di euro a livello nazionale, di cui un terzo è destinato alla Sicilia".