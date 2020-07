Anas sostituirà le tabelle di tre svincoli della A19: lavori di giorno, si temono rallentamenti

A partire da lunedì, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, al via i lavori per la sostituzione delle tabelle stradali indicanti le uscite di Bagheria, Casteldaccia e Altavilla Milicia, in direzione Catania.

Si temono rallentamenti al traffico visto che gli interventi prevedono il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di marcia ed emergenza limitatamente al tratto di volta in volta interessato dal cantiere. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, e termineranno entro la settimana di ferragosto.

La possibilità di intervento in orario notturno, come già fatto per la rimozione di altri vecchi portali, inizialmente valutata, è stata tuttavia scartata per via dell’interferenza con una linea Tim.