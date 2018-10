"Non tracciabili e mal conservati", sequestrata una tonnellata di prodotti ittici

Gamberoni, orate, spada, salmoni, cozze, vongole e calamari erano accatastati in due autocarri senza il rispetto degli standard igienici e senza la documentazione relativa alla provenienza dei prodotti. Lo ha scoperto la polizia stradale, che ha notato i due mezzi sulla Palermo-Mazara, fermi in una piazzola all'altezza di Isola delle Femmine. I controlli si sono conclusi con una tonnellata di pesce sotto sequestro e una pesante multa per i due trasportatori.

Gli agenti hanno notato due autocarri fermi in una piazzola di sosta con due persone intente a trasbordare merce tra i due veicoli. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo: hanno così scoperto che il pesce - per oltre 40.000 euro - non era tracciabile ed era custodito con ombrelloni e arredi in ferro che inevitabilmente ne contaminavano le proprietà organolettiche. I rprodotti erano conservati in ambienti non idonei igienicamente e a una temperatura non conforme agli standard previsti dalla legge.

I poliziotti hanno quindi richiesto l’intervento dell’Asp e della Capitaneria di Porto di Palermo che hanno certificato la non idoneità del pesce al consumo umano. Il prodotto ittico, verosimilmente acquistato a Palermo e destinato al mercato trapanese, è stato posto sotto sequestro e affidato ad una ditta specializzata per il suo smaltimento. Ai conducenti dei due veicoli sono stati invece comminate, oltre al sequestro dei mezzi, diverse violazioni al codice della strada e a leggi specifiche sulla materia per un ammontare di circa 7.000 euro.