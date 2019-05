Lavori sull'autostrada Palermo-Mazara, chiusura parziale della corsia di sorpasso

Tecnici dell'Anas in azione, tra le 22 di oggi e le 6 di domani, lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara per eseguire alcuni interventi di manutenzione agli impianti elettrici e tecnologici. I lavori riguardano il tratto tra gli svincoli di Palermo e Tommaso Natale, in direzione Mazara del Vallo. Per effettuare i lavori sarà necessario istituire il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, dal km 5,600 al km 0,000.