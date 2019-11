Autostrada A29, chiusura tra Tommaso Natale e Capaci per demolire due tralicci

Nella notte tra giovedì e venerdì, da mezzanotte all’una del mattino, l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Tommaso Natale e Capaci.

"Il provvedimento si rende necessario - spiega l'Anas in una nota - per consentire al gestore della rete elettrica di procedere alla demolizione di due tralicci e della relativa linea di conduttori in attraversamento in corrispondenza del chilometro 3 dell’autostrada".