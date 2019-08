Nasconde dosi di cocaina e hashish in auto, denunciato

Stava percorrendo l'autostrada A29 Palermo-Mazara e aveva con sè della droga, ma è stato fermato dalla guardia di finanza e denunciato. Nei guai un D.V., palermitano, bloccato all'altezza dello sinvolo di Capaci. L'uomo era in possesso di 1,2 grami di cocaina e 4,3 grammi di hashish. Deve rispondere di spaccio.

Il controllo è stato effettuato nella notte tra il 23 e il 24 agosto, ma è stato reso noto oggi. La stessa sera i finanzieri hanno anche segnalato quattro giovani, fermati in altrettanti distinti controlli, trovi in possesso di hashish per uso personale.