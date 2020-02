Lavori sull'autostrada A19, chiusa carreggiata in direzione Catania

L'Anas ha reso noto che lunedì inizieranno i lavori sull'autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo etneo, per il ripristino dei giunti di dilatazione e delle testate delle solette del viadotto Fiumetorto. La carreggiata in direzione Catania sarà chiusa al traffico dal km 33,200 al km 34,000, tra gli svincoli di Termini Imerese e agglomerato industriale. I lavori dureranno tre settimane e si concluderanno venerdì 6 marzo.