Da Palermo a Messina con panetti di hashish in auto: arrestato pregiudicato

Voleva raggiungere Messina in auto, portando con sè dell'hashish ma la polizia lo ha fermato e arrestato. In manette un pregiudicato 39enne di Gioiosa Marea (Me), C. M, intercettato lungo la A19 all'altezza di Buonfornello.

L’atteggiamento dell'uomo, particolarmente nervoso, e i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, hanno insospettito ulteriormente gli agenti che lo hanno fermato per un controllo. Ben nascosti sotto il sedile lato passeggero, avvolti in un sacchetto di cellophane, c'erano due panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno. Ulteriori indagini sono in corso per accertare quale fosse la provenienza della droga e a quale piazza di spaccio fosse destinata.