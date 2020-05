Contromano in autostrada, panico sulla A11: patente ritirata per un palermitano

In autostrada in contromano. Attimi di paura ieri per un 75enne originario di Palermo fermato dalla polizia stradale di Firenze sulla A11. Il centro operativo della Polstrada visionando le telecamere ha notato, verso le 12:30, un'utilitaria bianca fermarsi e improvvisamente invertire il senso di marcia. Subito è stato dato l’allarme e inviata la pattuglia più vicina. La pattuglia, con i dispositivi luminosi di emergenza accesi, si è posta al centro della strada facendo rallentare il traffico. Dopo aver intercettato l'auto, che procedeva contromano lungo la corsia di sorpasso, con l'aiuto di altre volanti il traffico è stato messo in sicurezza e l'autista bloccato.

Al controllo, effettuato all’interno dell’area di servizio Peretola, l’uomo è apparso "visibilmente disorientato tanto che non è riuscito a spiegare ai poliziotti da dove venisse né dove fosse diretto". La Stradale lo ha affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, e ha provveduto a ritirare la patente e sequestrare l’auto.

Fonte FirenzeToday.it