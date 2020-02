L'indagine sul pizzaiolo morto a Termini Imerese, salma riesumata per l'autopsia

Eseguita l’autopsia sulla salma del pizzaiolo termitano dietro cui potrebbe nascondersi un caso di omicidio. Lo scorso sabato mattina è stato riesumato e portato al cimitero di Sant’Orsola il corpo del quarantenne Sebastiano Rosella Musico, deceduto a gennaio dello scorso anno. Fra 60 giorni arriveranno i risultati della necroscopia e degli esami tossicologici disposti per chiarire se l’uomo non sia deceduto per cause naturali.

Nelle scorse settimane alcune voci sul decesso del pizzaiolo hanno iniziato a circolare da un capo all’altro del centro abitato, spingendo la Procura - come anticipato da PalermoToday - ad aprire un’inchiesta. Nel mezzo anche una soffiata anonima e il sequestro dell’abitazione coniugale (foto allegata) dove Sebastiano viveva insieme alla moglie. Alcuni familiari di Sebastiano inoltre sono stati ascoltati nella caserma dei carabinieri.

Per il momento il fascicolo aperto dalla magistratura sarebbe a carico di ignoti e fino a pochi giorni non era chiara neanche l’ipotesi di reato. Ma cosa sarebbe successo? Un quesito al quale sarà possibile rispondere una volta che il medico legale avrà messo nero su bianco l’esito dell’autopsia (fino a sabato mai eseguita) per cui la Procura ha firmato un decreto di riesumazione del cadavere.

Il sospetto è che il quarantenne possa essere stato ucciso, magari con una dose di veleno che ne avrebbe causato il decesso - un anno fa archiviato come "morte naturale" - senza lasciare segni o altro di evidente. Ma chi potrebbe avere mai voluto la sua fine e perché? Sebastiano, che lavorava in una pizzeria a conduzione familiare, era un ragazzone ben voluto da tutti. Tanto che la sua morte ha turbato l'intera comunità di Termini Imerese.

