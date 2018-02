Brancaccio, piove dentro la sede della Rap: "Sito non sicuro"

Nei "nuovi" uffici Rap di Brancaccio piove. A documentare lo stato in cui gli operi sono costretti a lavorare è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, che ha postato un video sulla sua pagina Facebook. "È inaccettabile constatare - commenta il consigliere - che dopo circa 2 mesi dalla notizia dell’acquisizione da parte della Rap dell’autoparco di Brancaccio le condizioni restano di assoluto degrado e il sito poco adeguato a garantire la sicurezza dei lavoratori".

La pioggia caduta negli ultimi giorni ha dimostrato che il tetto del magazzino non è impermeabile. "Il sindaco, impegnato a sventolare la bandiera del Partito Democratico, torni presto - conclude Randazzo - ad occuparsi dei veri problemi della città, dia una guida alla partecipata, nomini il nuovo Cda e venga a riferire , così come aveva preannunciato qualche settimana fa, in consiglio comunale".

Circa quattro mesi fa i carabinieri fecero un blitz nella struttura e constatarono la pericolosità del luogo: nel verbale, di cinque pagine, evidenziarono le condizioni critiche della sede (bagni rotti, fili pericolanti, locali sporchi, quadri elettrici senza protezione, crepe) aggiungendo che se un'eventuale chiusura non avrebbero portato all’interruzione di pubblico servizio della raccolta dei rifiuti sarebbe stata da sequestrare.