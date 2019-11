Auto a gpl prende fuoco sulla Palermo-Catania, traffico in tilt all'ingresso della città

Auto alimentata a gpl in fiamme sulla Palermo-Catania. Traffico in tilt nell'ultimo tratto dell'autostrada, direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Villabate, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno avvolto e distrutto una macchina. A lanciare l'allarme è stato lo stesso automobilista che, sentendo puzza di bruciato, si è fermato per tempo nella corsia d'emergenza e a scendere dall'abitacolo.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale e il personale Anas per gestire la viabilità. Per consentire alle squadre del Comando provinciale di lavorare in sicurezza e senza mettere a repentaglio l'incolumità degli altri viaggiatori - spiegano dalla sala operativa del 115 - il tratto in questione è stato temporaneamente chiuso: uscita obbligatoria allo svincolo per Villabate. I vigili del fuoco hanno già spento le fiamme e restano le ultime operazioni prima di rimuovere l'auto con un carro attrezzi.

Articolo in aggiornamento

Foto in basso di Besmir Stafa

Gallery