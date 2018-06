Al volante e con il telefonino in mano: in 34 multati dai vigili in borghese

In abiti civili e moto civetta gli agenti della polizia municipale continuano a stanare gli automobilisti che usano il telefono cellulare mentre sono al volante. Nell'ultima settimana sono scattate 34 multe. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città: via Notarbatolo, via Ausonia, via Ruggero Settimo, viale Strasburgo, viale Michelangelo, viale Croce Rossa, via de Gasperi, via Montepellegrino, via Sampolo, piazza Leoni, via Restivo.

Ogni automobilista multato dovrà pagare 161 euro e perderà cinque dalla patente. Ammontano così a 128 le sanzioni scattate dall’avvio del potenziamento dei controlli voluto dal comandante Gabriele Marchese.